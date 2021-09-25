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Son dakika: Altındağ olaylarında yeni gelişme! Emirhan Yalçın öldürülmüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: Altındağ olaylarında yeni gelişme! Emirhan Yalçın öldürülmüştü

Son dakika haberine göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olaylara ilişkin gözaltına 99 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Battalgazi Mahallesi'nde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasından sonra bu bölgedeki Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine yönelik yasa dışı eylemlere ilişkin soruşturması devam ediyor.

99 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda, Battalgazi Mahallesi'nde "hırsızlık", "mala zarar verme", "görevli memura mukavemet", "kasten basit yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarının tespit edildiği 40 olay kayıtlara geçti.

Savcılık talimatıyla yapılan çalışmalar neticesinde, olaylara karıştığı tespit edilen 99 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 27'si ise konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 68'i de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bırakıldı.

42 KİŞİ MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Herhangi bir adli vakaya karışmayan ancak haklarında tedbir alınması gereken 42 kişi de Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 13. maddesi gereğince muhafaza altına alındı.

OLAY
Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 2 grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A "kasten adam öldürme" suçundan 11 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

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