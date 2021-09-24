Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a "Cuma namazı" tepkisi: Karardan geri dönün

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğünce alınan Batı Trakya'da öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen ve cuma namazı dolayısıyla verilen erken dersleri bitirme kararına tepki gösterdi.