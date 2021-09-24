Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İran ve Rusya ile temasların devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli koyuyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. " dedi.







YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kovid-19 vaka artışlarının delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladığı hatırlatılarak, bu kapsamda ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, çok farklı yeni tedbirlerin kendi ilgi alanından öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben Bakanıma, Bilim Kurulu'nda konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı olmaması lazım. Ama dün Bakanımla da yaptığım görüşmede 'Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz.' diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak."