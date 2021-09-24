Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar
Mavi dil hastalığı nedir? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Edirne'de kan emen sinekten bulaşan 'mavi dil hastalığı' nedeniyle 8 köyde karantina uygulaması başladı. Bu gelişmelerin ardından mavi dil hastalığı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? İşte mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar...
Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Kan emen sinekten bulaşan mavi dil hastalığının Edirne'de görülmesi ile birlikte gözler mavi dil hastalığının detaylarına çevrildi. Edirne'de 8 köyde mavi dil karantinasının uygulanmasının ardından mavi dil hastalığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı hangi illerde görüldü? İşte mavi dil hastalığı hakkında merak edilen soruların yanıtı...
MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
Mavi dil hastalığı olarak bilinen "Blue tongue", Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.
MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?
Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor, yalnızca sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülüyor.
Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.
İşte hastalığın belirtileri;
MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
* Aniden 40-42 dereceye varan ateş,
* Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,
* Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,
* Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,
* Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,
* Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,
* Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,
* Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.
* Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.
* Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.
EDİRNE'DE 8 KÖY KARANTİNADA
Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.
BELEDİYE YASAK GETİRDİ
Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi'nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.
HAYVAN SAHİPLERİ AŞI YAPTIRMA TELAŞI İÇERİSİNDE
Edirne'nin Abalar Köyü'nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü'nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar
- 27. Dönem POMEM açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi polislik alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?
- Diyanet Cuma hutbesi 24 Eylül 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni...
- İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
- Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!
- 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?
- Camdaki Kız'a Hayri damgasını vurdu! Cihangir Ceyhan'dan görkemli giriş! Artık dengeler değişecek...
- Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçında dikkat çeken detay...
- Cuma mesajları 2021 farklı en yeni resimli kısa, uzun ve anlamlı sözler! Resimli cuma mesajları hadisli ayetli WhatsApp sözleri...
- AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanır mı?