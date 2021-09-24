Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

* Aniden 40-42 dereceye varan ateş,

* Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

* Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

* Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

* Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

* Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

* Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

* Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

* Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

* Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.