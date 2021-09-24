CHP’nin öğrenci yurdu üzerinden algı operasyonu çöktü! Ekrem İmamoğlu döneminde dev proje rafa kaldırıldı

CHP'DEN ALGI OPERASYONU



"1 yılda çözeriz" açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun askıya aldığı yurt porjesi hakkında yapacağı açıklama merak konusu olurken, yaşanan skandala dair konuşan AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan "Yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yapılıyor. Yurt projesi CHP yönetimi tarafından 2 yıl 3 aydır bekletiliyor" ifadelerini kullandı.

FELAKETTEN İSTİFADE EDELİM DİYE BEKLİYORLAR

Şencan "Birileri ülkenin başına bir felaket gelsin de biz de buradan istifade edelim diye dua ediyor. Bunların son örneği de öğrenci yurtları. Bu yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yürütülüyor. Küçükçekmece Atakent'te AK Parti döneminde İBB tarafından projelendirilen, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında yapımına başlanılan 1875 kişilik bir öğrenci yurdu var. İçinde kütüphane ve spor salonlarının da bulunduğu bu proje tam da 2 yıl 3 aydır CHP'li İBB yönetimi tarafından yarım bırakılmış halde bekletiliyor. Son günlerdeki yurt polemiğinin ardından da algı operasyonuyla gençleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız seve seve tamamlar" diye konuştu.

BAKAN ERSOY "PROVOKASYON" DEMİŞTİ

Üniversitelerin açılmasıyla onlarca öğrenci, yurtlardaki yoğunluk nedeniyle barınma imkanlarının kalmadığını ve sokakta yaşamak zorunda olduklarını ifade ederek "Yurtsuzlar" eylemi başlatmıştı. Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 127 kişinin katıldığı eylemler hakkında "Eyleme katılan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da Akademisyen olduğu belirlendi.

Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" demişti.