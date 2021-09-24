CHP'nin öğrenci yurdu üzerinden algı operasyonu çöktü! Ekrem İmamoğlu döneminde dev proje rafa kaldırıldı
Üniversite yurtları üzerinden algı operasyonuna girişen CHP'nin maskesi bir kez daha düştü. Bol keseden vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt meselesi için "1 yılda çözeriz" dediği dakikalarda skandal bir gelişme yaşandı. 2018 yılında 90 milyon liranın üzerinde maliyetle 69 bin metrekarelik bir alana yapımına başlanan 1875 kişilik öğrenci yurdu projesinin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetime geçmesiyle askıya alındığı ve yaklaşık 2 yıl 3 aydır kaderine terk edildiği ortaya çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veren üniversiteler, Eylül ayı itibarıyla kapılarını tekrar açtı. Milyonlarca öğrenci uzun aradan sonra eğitim alabilmek için üniversitelerinin bulunduğu şehirlere göç etti. Öğrenci akınlarının ardından İstanbul'da yurt polemiği de gündemdeki yerini aldı.
Özellikle de ana muhalefet kanadından peşpeşe açıklamalar geldi, bol keseden vaatlerde bulunuldu. Tam da bu sırada Küçükçekmece Atakent'te bir skandal daha gün yüzüne çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt polemiği için "1 yılda çözeriz" dediği dakikalarda, İstanbul'da 2018 yılında İBB tarafından yapımına başlanan ve 1875 kişilik yurt projesinin, seçimden sonra yönetime gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından askıya alındığı ortaya çıktı.
2 YILDAN FAZLADIR PROJE RAFTA
2 yıl 3 aydır inşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede, inşaatta kullanılan birçok malzemede tahribat oluştuğu ve maddi kayba yol açıldığı kaydedildi.
CHP'DEN ALGI OPERASYONU
"1 yılda çözeriz" açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun askıya aldığı yurt porjesi hakkında yapacağı açıklama merak konusu olurken, yaşanan skandala dair konuşan AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan "Yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yapılıyor. Yurt projesi CHP yönetimi tarafından 2 yıl 3 aydır bekletiliyor" ifadelerini kullandı.
FELAKETTEN İSTİFADE EDELİM DİYE BEKLİYORLAR
Şencan "Birileri ülkenin başına bir felaket gelsin de biz de buradan istifade edelim diye dua ediyor. Bunların son örneği de öğrenci yurtları. Bu yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yürütülüyor. Küçükçekmece Atakent'te AK Parti döneminde İBB tarafından projelendirilen, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında yapımına başlanılan 1875 kişilik bir öğrenci yurdu var. İçinde kütüphane ve spor salonlarının da bulunduğu bu proje tam da 2 yıl 3 aydır CHP'li İBB yönetimi tarafından yarım bırakılmış halde bekletiliyor. Son günlerdeki yurt polemiğinin ardından da algı operasyonuyla gençleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız seve seve tamamlar" diye konuştu.
BAKAN ERSOY "PROVOKASYON" DEMİŞTİ
Üniversitelerin açılmasıyla onlarca öğrenci, yurtlardaki yoğunluk nedeniyle barınma imkanlarının kalmadığını ve sokakta yaşamak zorunda olduklarını ifade ederek "Yurtsuzlar" eylemi başlatmıştı. Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 127 kişinin katıldığı eylemler hakkında "Eyleme katılan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da Akademisyen olduğu belirlendi.
Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
- Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...
- Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?
- Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...
- Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?
- 24 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- 6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…
- YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...