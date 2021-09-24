Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM toplantısına video mesaj gönderdi: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa’da beşinciyiz

YÜZDE 53'LÜK PAY



"Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür. Enerji dönüşümünün kolay bir süreç olmadığı açıktır. Bu süreç, enerji sektöründeki tüm kurumları, piyasaları ve tüketicileri etkilediği gibi, küresel çapta, ulusal ve yerel düzeylerde farklı alanlara yansıyan etkileri de beraberinde getiriyor."

MÜCADELE SÜRECEK

Enerji dönüşümünde genel geçer veya tek tip yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uygun politikalar, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmelidir. Türkiye; Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgâr ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir. Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.