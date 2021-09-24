Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM toplantısına video mesaj gönderdi: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da beşinciyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısına video mesaj yöntemiyle katıldı. Erdoğan Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5, dünya genelinde ise 12.sırada olduğunu vurgularken "Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer alıyoruz. Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısına video mesajla katıldı.
KRİZ ANCAK KÜRESEL İŞBİRLİĞİ İLE İDARE EDİLEBİLİR
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu kriz, ancak küresel işbirliği sayesinde idare edilebilir. Bunun için de kimseyi geride bırakmamalı; adil külfet paylaşımını temin etmeliyiz. Bu doğrultuda en önemli katkıyı enerji sektörünün sağlayacağı aşikardır" dedi.
BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATIYORUZ
Türkiye'nin enerjide ve enerji verimliliğini artırmada önemli işlere imza attığını bildiren Erdoğan, "Buradaki formül de açıktı: Geleneksel enerji kaynakları kullanımının azaltılması yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması enerji verimliliği artırılmalıdır. Bu toplantının amacı da esasen bahsettiğim hususları özetleyen 7 Nolu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine odaklanılmasıdır. Türkiye olarak, tüm bu kapsamda enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikayesine imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA 5.SIRADA
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer aldığını aktaran Erdoğan şöyle konuştu:
YÜZDE 53'LÜK PAY
"Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür. Enerji dönüşümünün kolay bir süreç olmadığı açıktır. Bu süreç, enerji sektöründeki tüm kurumları, piyasaları ve tüketicileri etkilediği gibi, küresel çapta, ulusal ve yerel düzeylerde farklı alanlara yansıyan etkileri de beraberinde getiriyor."
MÜCADELE SÜRECEK
Enerji dönüşümünde genel geçer veya tek tip yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uygun politikalar, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmelidir. Türkiye; Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgâr ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir. Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.
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