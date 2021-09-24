Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Açıklamada "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.