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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Açıklamada "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

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