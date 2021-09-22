Yunanistan ve Fransa’ya Mavi Vatan’da geçit yok! Tek cümle uyarı onlara yetti

Telsizle geminin bilgileri alınıp hangi faaliyeti icra ettiği, nereden nereye gittiği soruldu. Ardından hem Dışişleri Bakanlığı hem TCG-Oruç Reis komutası tarafından; Türkiye'den izinsiz yapılan araştırma faaliyeti konusunda uyarıldı. Yapılan faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği, koordine edilmeksizin Türk kıta sahanlığına giremeyeceği, girdiği takdirde müdahale edileceği uyarısı yapıldı. Gemi, kıta sahanlığımıza sokulmadı ve geri döndürüldü. Bugün tamamlanacak araştırma faaliyeti kapsamında TCG-Oruç Reis, olası yeni provokasyon girişimlerine karşı nöbetine devam etti.