Türkiye ve ABD arasında Afganistan zirvesi | İş birliği vurgusu yapıldı





"AFGANİSTAN KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.