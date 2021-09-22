Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Mahalle sakinleri sokağa döküldü



"CAMLAR PATLADI"

Yangının çıktığı binanın yanındaki binada ikamet eden Hüseyin Demirok, "Bir tane adam çığlık attı biz onun sesine çıktık dışarı kimse yoktu burada. Baktık yanıyor milleti uyandırmaya başladık. Tabi evden çıkmayanda oldu. Camlar patladı büyük ihtimalle aşağı bir şeyler düştü. Çünkü apartmanın arkası da var yaralı yok" dedi.