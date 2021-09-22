Sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitliği ne zaman olacak?
Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitliği ne zaman olacak? Sonbahara resmi olarak girildiğinin kabul edildiği ekinoksun ne zaman olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Sonbahar ekinoksunun ardından Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlayacak. Ülkemiz de bu yarım kürede yer aldığı için gündüzler daha kısalacak. Peki; sonbahar ekinoksu nedir? Gece gündüz eşitliği ne zaman olacak?
Gece gündüz eşitliği ne zaman olacak? Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Sonbaharın ilk günü olarak kabul edilen ekinoksun ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Kuzey Yarım Küre'de gece ve gündüzlerin süresinin değişeceği ekinoksla havalarda da değişiklikler yaşanacak. Geceler daha uzayacak, gündüzler de kısalacak.
SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
22 Eylül 2021 tarihi, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilmektedir ve ekinoks olayı olarak ifade edilmektedir. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.
Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.
Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.
EKİNOKS TARİHLERİ
•23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.
Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
•21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
•Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
•Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.
EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.
Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)
Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.
Gel-git genliği en fazladır.
Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
Türkiye'de saat 12:00 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.
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