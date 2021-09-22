Sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitliği ne zaman olacak?

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

22 Eylül 2021 tarihi, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilmektedir ve ekinoks olayı olarak ifade edilmektedir. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.