MSB fotoğrafları paylaştı: Türk-İspanyol-İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul’da

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli TCG Edincik mayın avlama gemimiz ile İspanyol ESPS Rayo ve İtalyan ITS Viareggio mayın avlama gemileri 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti icra etmektedir" denildi.

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