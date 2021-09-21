SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca hatasını düzeltip tabloyu yeniden paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşılamada sevindiren haberi verdi. Koronavirüse karşı aşılamada çok önemli bir yol kat eden Türkiye'de nüfusun yüzde 50'si artık çift doz aşılı.

HATALI PAYLAŞIMINI DÜZELTTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" dedi.

İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı %50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise %68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021

HATALI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sağlık Bakanı Koca, daha önce, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" paylaşımını yapmıştı.