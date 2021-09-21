Paris iklim anlaşması nedir? Paris iklim anlaşması kimleri kapsıyor, Türkiye ne zaman imzalayacak?
Paris iklim anlaşması nedir, kimleri kapsıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması kararını TBMM'ye sunulacağını ifade etti. Türkiye ayrıca Avrupa yeşil mutabakatı konusunda da seri adımlar atacak. Açıklama sonrasında Paris İklim Anlaşmasının detayları merak ediliyor. İşte, Paris iklim anlaşması nedir? Paris iklim anlaşması kimleri kapsıyor, Türkiye ne zaman imzalayacak?
Paris iklim anlaşması nedir? Paris iklim anlaşması kimleri kapsıyor, Türkiye ne zaman imzalayacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması kararını TBMM'ye sunulacağını ifade etti. Türkiye ayrıca Avrupa yeşil mutabakatı konusunda da seri adımlar atacak. Açıklama sonrasında Paris İklim Anlaşmasının detayları merak ediliyor. İşte, Paris iklim anlaşması nedir? Paris iklim anlaşması kimleri kapsıyor, Türkiye ne zaman imzalayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." dedi.
PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?
Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır. Mart 2021 itibarıyla, BMİDÇS'nin 191 üyesi anlaşmaya taraftır.
Paris Anlaşması'nın uzun vadeli sıcaklık hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerden 2°C (3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı tutmaktır ve hatta 1,5°C çaba harcanmasıdır. Çünkü sıcaklık artışını 2°C yerine 1,5 ile sınırlamak riskler ve etkiler anlamında iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağını kabul edilmektedir. Bunu sağlamak için emisyonların mümkün olan en kısa sürede azaltılması ve 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar salınan ve tutulan sera gazlarının dengelenmesi hedeflenmektedir. Anlaşma ayrıca, tarafların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmayı ve "düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı" sağlamayı hedefliyor.
Paris Anlaşması uyarınca, her ülke küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirlemeli, planlamalı ve düzenli olarak raporlamalıdır. Hiçbir mekanizma, bir ülkeyi belirli bir tarihe kadar belirli bir emisyon hedefi koymaya zorlamaz, ancak her hedef önceden belirlenmiş hedeflerin ötesine geçmelidir. 1997 Kyoto Protokolü'nün aksine, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrım bulanıktır, bu nedenle gelişmekte olan ülkeler de emisyon azaltma planları sunmalıdır.
Avrupa Birliği ve 190 devlet, toplamda antropojenik (insanın sebebi olduğu) emisyonların %95'inden fazlası, Anlaşmayı onaylamış veya katılmıştır. Onaylamayan ülkeler, Orta Doğu'daki bazı sera gazı salıcılarıdır: dünya toplamının %2'si ile İran ve %1'i ile Türkiye en büyükleridir Eritre, Libya, Yemen ve Irak anlaşmayı hiçbir zaman onaylamadı.
Anlaşmada Madde 28, tarafların bir geri çekme bildirimi gönderdikten sonra Anlaşmadan çekilmelerini sağlar. Bildirim, Anlaşmanın ülke için yürürlüğe girmesinden sonra en erken üç yıl sonra verilebilir. Geri çekme, bildirilmesinden bir yıl sonra geçerlidir.
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