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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’la görüşerek yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'a yeni görevi vesilesiyle tebriklerimizi ilettik. Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

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