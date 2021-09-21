Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda son dakika açıklamaları! Başkan Erdoğan BM Genel Kurulunda ne mesaj verdi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Salgının olumsuz etkilerinin devam ettiğini görüyoruz.

İki yılda sancılı günler geçirdik. Kovid-19 salgınında 4,6 milyon insanı kaybettik.

On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.

Türkiye olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimiz sürecek.

Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez.

Yeni göç dalgalarını karşılamaya ne gücümüz ne de imkanımız vardır.

Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır.

Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez.

İsrail ve Filistin olayında barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli

Kıbrıs Türk halkının eşit hakları artık tescil edilmeli

Yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

'SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR'



Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yılda tüm insanlık olarak gerçekten sancılı günler geçirdik. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen Kovid-19 salgınında aralarında dostlarımızın, yakınlarımızın da olduğu 4.6 milyon insanı kaybettik. Gösterilen onca çabaya ve aşılamada alınan mesafeye rağmen salgının olumsuz etkilerinin halen devam ettiğini görüyoruz. Burada vereceğimiz dayanışma ve işbirliği mesajlarının salgınla mücadeleyi desteklemenin yanı sıra zor günler yaşayan milyarlarca insanın umutlarını artıracağına da inanıyorum. Bu doğrultuda verimli çalışmalar yapan 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak genel kurulun faaliyetlerini en verimli şekilde icra etmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye sürdüreceğiz.