Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile yaptığı görüşmenin ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.
ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.
PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Erdoğan dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.
Guterres ile görüşme
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