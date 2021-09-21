Başkan Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.