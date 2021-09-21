Son dakika | ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu’nda konuşuyor

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması başladı. Biden konuşmasında "Amerika kendi çıkarlarını korumaya devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Filistin için iki devletli çözüm olmalı.

Afganistan'da yaşanan son gelişmelere değinen Biden, ''Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak." dedi.

"ABD'NİN ASKERİ GÜCÜ BİZİM SON ÇARE ARACIMIZ OLMALI"

"ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." diyen Biden, "Kutsal NATO ittifakımızın 5'inci maddesine bağlılığımızın bir kez daha altını çizdik" ifadelerini kullandı.

Biden, küresel sağlık güvenliğinin finanse edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Kovid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.