Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir’den skandal sözler...

Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir katıldığı bir programda haddini aşarak Başkan Erdoğan ve AK Partililere skandal tehditlerde bulundu. İşte, Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi içinden millet iradesini yok sayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka hakaret ve tehdide varan söylemler gelmeye devam ediyor.

Son olarak CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.