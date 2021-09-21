Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ak Partililere ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği skandal sözler ile gündem olan Cemal Emir'in kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir katıldığı bir programda haddini aşarak Başkan Erdoğan ve AK Partililere skandal tehditlerde bulundu. İşte, Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Halk Partisi içinden millet iradesini yok sayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka hakaret ve tehdide varan söylemler gelmeye devam ediyor.
Son olarak CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.
ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ
Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.
"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"
Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.
"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"
Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.
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- Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
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