Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na HDP tepkisi

"CHP'NİN HALİ İÇLER ACISIDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi; söylem, eylem ve emelleri itibariyle Türkiye'nin karşısına geçmiş, hatta siyasi mihrak ve militan haline gelerek milli güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir.

Küresel merkezkaç güçlerin tesir ve telkiniyle yörüngesinden kayan CHP, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulmuştur.

Bir diğer ifadeyle, CHP yönetiminin gayri milli tavır, tutum, teklif ve temennileri vahim bir noktaya dayanmış, tamiri ve telafisi neredeyse imkânsız bir çizgiye kapılanmıştır.

Maalesef CHP'nin hal-i pürmelali dağınık, dengesiz, düzeysiz ve içler acısıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz." sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben "demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir.