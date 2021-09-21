HDP’nin algı oyunu tutmadı! Bahçe sulayan köylüler terörist çıktı

KÜÇÜK KIZLARI KAÇIRIP ÖRGÜTE VERDİLER

Savcı mütalaasında, iki sanığın da Koçer kod adlı Fırat Taşçı ile birlikte 4 kişilik terörist grubun azmettirmesiyle yol kesip iki ayrı aracı ateşe verdiklerini, örgüte eleman temin etmek için yöre halkı üzerinde baskı kurduklarını belirtti. Köylerde yaşı küçük kız çocuklarından K.K, G.Ç, E.Ç, H.B, D.Y, Ş.Y'yi kaçırıp örgüte teslim ettikleri ifade edildi. İki teröristin ayrıca bölgede çobanlık yapan yaşı küçük köylü çocukları da kaçırıp PKK'ya teslim ettikleri belirlendi.

YARALI HALDE AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Mahkeme sanıkların terör örgütü PKK adına bölge halkı üzerinde baskı kurduklarını, silahlı teröristlerle hareket ettiklerini, Osman Yalavuz'un jandarmadan kaçarken uyarı ateşiyle yaralanmasına rağmen teslim olmayıp bir ağaç kovuğunda gizlenirken yakalandığını belirtti. Mesut Yalavuz'un da yaralı olarak jandarmadan kaçtığı, bir gün sonra babası tarafından Jandarma'ya teslim edildiği kaydedildi. Sanıkların kullandıkları telefonların geriye dönük HTS analizlerinin harita üzerinden incelendiği ve telefonların araçların yakıldığı, olay yerinden sinyal verdiği ifade edildi. Savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediğine dikkat çeken mahkeme Osman ve Mesut Yalavuz'u "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanıklar araç yakma, adam kaçırma ve gasp suçlarından da ayrıca 27'şer yıl hapisle cezalandırıldı.