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19 Eylül Gaziler Günü mesajları sözleri! 2021 Gaziler Günü için en anlamlı mesajlar!

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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19 Eylül Gaziler Günü mesajları sözleri! 2021 Gaziler Günü için en anlamlı mesajlar!

19 Eylül Gaziler Günü mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. 2021 Gaziler Günü’nde gaziler için mesajlar paylaşan vatandaşlar için en anlamlı mesajları ve sözleri derledik. Ülkemiz için ölümü göze almış kahramanları onurlandırmak için her yılın 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde sosyal medyada da birçok mesaj paylaşılıyor. İşte; 19 Eylül Gaziler Günü mesajları sözleri!

19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri! 2021 Gaziler Günü kutlanırken, bu anlamlı günde sosyal medyada birçok mesaj paylaşılıyor. Gazilerimizi onurlandırmak için kutlanan Gaziler Günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilir ve birbirinden anlamlı mesajları telefonunuza indirebilirsiniz. İşte; en güzel 19 Eylül Gaziler Günü mesajları sözleri!

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI!

Gazi, vatan sevgisinin sembolüԁür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus уapan ԁeğerlerԁir.

Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gazi oldum arkadaşlar, Bedel lazımdı ey dostlar, Kutsalları hep korudlura, Bizden önceki gazi ordular…

Gazilerimize saygı duyalım, Ölenlerini rahmetle analım, Hayatlarından ibret alalım, Değerlerini anlayalım, Allah için savaştılar, Varlıklarını ortaya koydular, Bu günleri görseydiler, Acaba bize ne derdiler…

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır. Gaziler gününüz kutlu ve mübarek olsun.

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