Son dakika: Terör örgütü PKK'dan şeytani plan! İnfaz edip 6 yıl sonra "Şehit" ilan ettiler!

Terör örgütü PKK kanlı infazlarından birini daha gizleyerek öldürülen 16 yaşındaki Mehmet Altunterun'un operasyon sonucu öldüğü yalanına sarıldı. 7 yıl önce kandırılarak dağa çıkarılan Mehmet Altunterun, burada gördüğü ağır yaşam koşulları ve dağ hayatına uyum sağlayamadığı için öldürülme korkusuyla başındaki grup sorumlusuna örgütten ayrılmak istediğini iletti. Evine ve ailesine geri dönmek isteyen Altunterun'un ayrılma talebi teröristlerin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisine, "Şu anda operasyonlar var. Askerler bölgeden çekilsin, uygun bir zamanda seni evine göndeririz" dediler.