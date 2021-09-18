Son dakika: Terör örgütü PKK'dan şeytani plan! İnfaz edip 6 yıl sonra "Şehit" ilan ettiler!
Son dakika haberine göre Diyarbakır’ın Lice İlçesinde örgütten ayrılmak isteyince teröristlerce kalbinden kurşunlanarak infaz edilen ve cesedi teröristlerce bir dere yatağına gömülerek gizlenen Mehmet Altunterun’u terör örgütü 6 yıl sonra sözde “Şehit” ilan etti.
Terör örgütü, Altunterun'un infazını gizleyerek 6 yıl önce uçakların gerçekleştirdiği hava harekâtı sonucu öldürüldüğü iddiasında bulunurken, farklı tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda ölü ele geçirilen bazı teröristlerin üzerinde ele geçen örgütsel dokümanlarda Altunterun'un örgüt tarafından infaz edildiği bilgisi yer alıyor.
Terör örgütü PKK kanlı infazlarından birini daha gizleyerek öldürülen 16 yaşındaki Mehmet Altunterun'un operasyon sonucu öldüğü yalanına sarıldı. 7 yıl önce kandırılarak dağa çıkarılan Mehmet Altunterun, burada gördüğü ağır yaşam koşulları ve dağ hayatına uyum sağlayamadığı için öldürülme korkusuyla başındaki grup sorumlusuna örgütten ayrılmak istediğini iletti. Evine ve ailesine geri dönmek isteyen Altunterun'un ayrılma talebi teröristlerin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisine, "Şu anda operasyonlar var. Askerler bölgeden çekilsin, uygun bir zamanda seni evine göndeririz" dediler.
Çaresiz bir şekilde ailesine kavuşacağı günü bekleyen Mehmet Altunterun'un gece uyuduğu mağaraya giren nöbetçi terörist onu 19 Eylül 2015 günü kalbinden tek kurşunla vurup örgütün emriyle infaz etti. Teröristler infazı gizlemek için Altunterun'un cesedini de Lice kuzeyindeki kırsal bölgede bir dere yatağına gömdü.
İNFAZ EDİP KANDİLE RAPOR ETTİLER
Bu infaz olayı o dönem terör örgütünün de kendi iç yazışmalarına ve telsiz görüşmelerine yansıdı. İnfazın Kandil'e de rapor edildiği belirlendi. Çeşitli tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda ölü ele geçirilen bazı bölge sorumlusu üst düzey teröristlerin üzerlerinde ele geçen şifreli örgütsel dokümanların incelenmesinde, Altunterun'un kaçma girişiminde bulunarak bütün terörist grubun can güvenliğini tehlikeye attığı için yakalanıp sorgulandıktan sonra cezalandırıldığı bilgisi yer aldı.
6 YIL SONRA SÖZDE "ŞEHİT" İLAN ETTİLER
Hainler bundan önceki infazlarda olduğu gibi ailesinin tepkisini çekmemek için Mehmet Altunterun'un Lice kırsalına düzenlenen bir hava harekâtı sonucu 6 yıl önce öldürüldüğünü duyurdu. Uçak bombalaması sonucu sözde "Şehit" ilan edilen Altunterun'un ölümünün 6 yıl boyunca gizlenmesi ve önceki gün terör örgütünce öldüğünün duyurulması dikkat çekti.
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