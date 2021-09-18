18 Eylül 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
SON DAKİKA! 221 kişi hayatını kaybetti! Sağlık Bakanı Koca 18 Eylül Kovid-19 tablosunu açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye'nin 18 Eylül 2021 - Cumartesi gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu verilere göre; Son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.