Ünlü profesör Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması! İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?
Son dakika haberine göre: İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi olası depreme karşı endişeyle beklerken uzman isim Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan flaş açıklamalar geldi. Üşümezsoy, İstanbul depreminin hem şiddetine hem de en riskli ilçelere değindi.
SABAH'a konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şunları söyledi:
EN FAZLA 6.5 OLUR
"İstanbul'da 7.2'lik bir deprem olacağını söylüyorlar. Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. Hayır, o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6.5 olacaktır."
Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru'nda olacak deprem sonrasında İstanbul'da en fazla etkilenecek alanlar içinse şehrin batı yakasını işaret etti.
EN RİSKLİ ALANLAR
İstanbul'un batısındaki yapı stoğunun acil olarak taranması gerektiğinin altını çizen Üşümezsoy, "Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar, etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
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