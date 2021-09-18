Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum’dan orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi seferber eden orman yangınları ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, Antalya ve Muğla'da hasar gören yapılardan bin 100'ünün yıkımının tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum acil ağır hasarlı binalarla ilgili de detayları paylaştı.





1100 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI

Bakan Kurum'un orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle: Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.