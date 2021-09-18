CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! Tepki çeken paylaşım

Son dakika haberleri... CHP'li isimlerin İslam karşıtı hareketlerine bir yenisi eklendi. CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Zaman, çarşaflı kadınlar ile dalga geçen bir video paylaştı. Çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirerek paylaştığı video büyük tepki çekti.