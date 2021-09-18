18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! Tepki çeken paylaşım

CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! Tepki çeken paylaşım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2021 20:33
Son dakika haberleri... CHP'li isimlerin İslam karşıtı hareketlerine bir yenisi eklendi. CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Zaman, çarşaflı kadınlar ile dalga geçen bir video paylaştı. Çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirerek paylaştığı video büyük tepki çekti.
CHP’li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti!
CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti!
İçişleri duyurdu: Bombalı eylem engellendi
İçişleri duyurdu: Bombalı eylem engellendi
Tarihin en kanlı olayı! Tam 39 yıl geçti
Tarihin en kanlı olayı! Tam 39 yıl geçti
Gizli hazine Takkeci İbrahim Ağa Camii!
Gizli hazine Takkeci İbrahim Ağa Camii!
Öğrenciler okula nasıl döndü? İşte 2 haftalık karne
Öğrenciler okula nasıl döndü? İşte 2 haftalık karne
MİT buluyor TSK vuruyor!
MİT buluyor TSK vuruyor!
MSB görüntüleri paylaştı! Resmen başladı
MSB görüntüleri paylaştı! Resmen başladı
Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı
Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı
İstanbul’un trafik çilesi bitmiyor!
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor!
Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV’yi yalanladı
Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV'yi yalanladı
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı!
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı!
Başkan Erdoğan kritik temas!
Başkan Erdoğan kritik temas!
Daha Fazla Video Göster