Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı'na atama! Prof.Dr. Ali Erbaş yeniden atandı
Prof. Dr. Ali Erbaş Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ali Erbaş; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.
Resmi Gazete'nin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na seçildi.
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 17 Eylül 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.
ALİ ERBAŞ'IN ÖZGEÇMİŞİ
1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamladı.
1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti.
1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.
1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998'de Doçent, Ocak 2004'de Profesör oldu.
1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.
1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Prof.Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.17.09.2017 Tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.
12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Prof. Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı sosyal medya paylaşımında "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH Anayasamızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." ifadelerini kullandı.
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