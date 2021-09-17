CHP'li Çorlu Belediyesi vatandaşı isyan ettirdi! Vatandaş bidon ile su kuyruğuna girdi

Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" dedi.





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