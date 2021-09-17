Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında önemli temas

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ BAKAN NELERİ GÖRÜŞTÜ?

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.