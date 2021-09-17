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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında önemli temas

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında önemli temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. İşte iki Bakan arasındaki görüşmeye dair detaylar...

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ BAKAN NELERİ GÖRÜŞTÜ?

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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