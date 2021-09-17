Celal Şengör Saniye olayı! Celal Şengör evli mi, hangi üniversitede? Celal Şengör ne dedi?

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

CELAL ŞENGÖR SANİYE KİMDİR?

1977 doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu.

CELAL ŞENGÖR EVLİ Mİ?

Ali Mehmet Celâl Şengör 24 Mart 1955 yılında dünyaya geldi. Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı olan Şengör, günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.