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Celal Şengör Saniye olayı! Celal Şengör evli mi, hangi üniversitede? Celal Şengör ne dedi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Celal Şengör Saniye olayı! Celal Şengör evli mi, hangi üniversitede? Celal Şengör ne dedi?

Celal Şengör Saniye şaplak olayı nedir? Ünlü profesör Celal Şengör yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturdu. Katıldığı online bir yayında söylediği sözlerle büyük tepki çeken Celal Şengör ne dedi? Celal Şengör evli mi, hangi üniversitede? Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı skandal olayı itiraf etti. İşte, Celal Şengör Saniye olayı hakkında merak edilenler!

Celal Şengör Saniye şaplak olayı nedir? Celal Şengör ne dedi? Öğrencisi ile yaşadığı olayı anlatan ve Türkiye gündemine oturan Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamaları büyük tepki çekti. Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını itiraf etti. Şengör'ün bu açıklamaları tacizin itirafı olarak yorumlandı. Peki; Celal Şengör evli mi, hangi üniversitede? Celal Şengör Saniye şaplak olayı hakkında merak edilen bilgiler!

CELAL ŞENGÖR SANİYE OLAYI NEDİR?

Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.

Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

CELAL ŞENGÖR SANİYE KİMDİR?

1977 doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu.

CELAL ŞENGÖR EVLİ Mİ?

Ali Mehmet Celâl Şengör 24 Mart 1955 yılında dünyaya geldi. Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı olan Şengör, günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.

Şengör ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı.

1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

1986 yılında Oya Şengör ile dünyaevine giren Celal Şengör bu evlilikten Asım adında bir erkek çocuğuna sahip.

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