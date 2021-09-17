Celal Şengör Saniye Güven Neumann (Atayman) kimdir? Celal Şengör Saniye kaç yaşında, hangi üniversitede?
Saniye Güven Neumann (Atayman) kimdir? Celal Şengör Saniye kim? Katıldığı online bir yayında söylediği sözlerle gündem olan Celal Şengör’ün konuşmasında adından bahsettiği Saniye’nin kim olduğu merak ediliyor. Söylediği sözlerle adeta tacizi itiraf eden Prof. Dr. Celal Şengör büyük tepki çekti. Peki; Saniye Güven Neumann kimdir? Celal Şengör Saniye kim? İşte merak edilen bilgiler!
Celal Şengör Saniye Güven Neumann (Atayman) kimdir? Prof. Dr. Celal Şengör'ün söylediği sözler Türkiye gündemine oturdu. Ünlü profesör yaptığı açıklamada, bir öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını söyledi. Bu sözlerin büyük tepki çekmesinin ardından Celal Şengör Saniye kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı.
CELAL ŞENGÖR SANİYE GÜVEN NEUMANN (ATAYMAN) KİMDİR?
1977 İstanbul doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. 2000-2001 yılları arasında yabancı dil hazırlık programına dahil oldu ve 2002-2003 yılları arasında dil eğitimine İngiltere'de devam etti.
2003-2006 yılları arasında daha önce İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derslerini takip ettiği Veysel Atayman'ın teşvikiyle bir yayın kuruluşunda çevirmen olarak çalıştı. 2006 yılında çıkan af yasası ile yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geri döndü. 2007 yılında Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2008 yılında doktora eğitimi için Güney Afrika'daki Witswatersrand Üniversitesi'nin Evolutionary Studies Institute'de (Evrim Çalışmaları Enstitüsü) kaydoldu. Halen aynı enstitüde çalışmalarına devam etmektedir.
CELAL ŞENGÖR SANİYE OLAYI NEDİR?
Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.
Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.
"BABAN BUNU YAPTI MI?"
Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.
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