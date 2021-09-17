17 Eylül 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
107 yaşındaki Fikriye Çam: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşma sonrası 107 yaşındaki Fikriye Çam'ı sahnede ağırladı. Fikriye Çam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “Allah sizi başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanım.” diyerek sevgisini gösterdi.