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107 yaşındaki Fikriye Çam: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanım

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 16:34
Güncelleme:17.09.2021 16:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşma sonrası 107 yaşındaki Fikriye Çam'ı sahnede ağırladı. Fikriye Çam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “Allah sizi başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanım.” diyerek sevgisini gösterdi.
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