Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı. İl il vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasındaki haftayı kapsayan vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
İŞTE VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL
En çok vaka artışı olan illeri de açıklayan Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.
3 BÜYÜK İLDE SON DURUM
Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66 İzmir'de 43,26 oldu. Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül'de) her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58'di.
Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 38,60 ile Aydın. Aydın'ın yanı sıra Antalya ve İzmir de en az vaka görülen illerden.
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