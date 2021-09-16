Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

İŞTE VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

En çok vaka artışı olan illeri de açıklayan Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.