Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi skandalı sonrası Makbule Cengiz panikledi: Fotoğrafları kaldırdı





FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Sabah'ın haberine göre Makbule Cengiz'in sahibi olduğu "Makbush Chocolatier" isimli mağazanın, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından içkili fotoğrafların tamamını sildiği görüldü. @Makbushchocolatier adlı hesabın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, böyle bir gönderi yok." mesajıyla karşılaştı.