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Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi skandalı sonrası Makbule Cengiz panikledi: Fotoğrafları kaldırdı

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Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi skandalı sonrası Makbule Cengiz panikledi: Fotoğrafları kaldırdı

Halk TV'nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz Nişantaşı'nda butik çikolata mekanı açtı. Açılışa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Mekanda alkol satış ruhsatı olmamasına rağmen alkol servisi yapıldı. Skandalın ardından panikleyen Makbule Cengiz'in, sosyal medya hesaplarından içkili fotoğraflarını kaldırdığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kitap yazan, Halk TV eski çalışanı Makbule Cengiz'in Nişantaşı'nda tatlıcı dükkanı açtığı, gizlice şarap servisi yaptığı ortaya çıkmıştı.


Gazeteci Makbule Cengiz'in Şişli Belediyesi'ne içki ruhsatı müracaatında bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası Cengiz, sosyal medya hesaplarından alkollü içeceklerin fotoğrafını apar topar kaldırdı.



FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
Sabah'ın haberine göre Makbule Cengiz'in sahibi olduğu "Makbush Chocolatier" isimli mağazanın, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından içkili fotoğrafların tamamını sildiği görüldü. @Makbushchocolatier adlı hesabın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, böyle bir gönderi yok." mesajıyla karşılaştı.



NE OLMUŞTU?
Halk TV eski çalışanı Makbule Cengiz'in Nişantaşı'ndaki butik çikolata mağazasının açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yapmıştı.


CHP'lilerin akınına uğrayan mekanın içki ruhsatı olmadığı ancak buna rağmen şarap satışı yapıldığı deşifre olmuştu.

Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi! RUHSATSIZ MEKANDA KAÇAK İÇKİ SERVİSİ!

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