İBB'ye ait spor kompleksinde gaz sızıntısı! 5 kişi zehirlendi
Son dakika haberleri... İBB'ye ait Esenler Spor Kompleksi'nde klor borusunun patlaması sonucu 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın şahit olan bir şahıs ise "Arkadaşlarımızın durumu kötü. Havuzda önce bir şey yoktu. Sonradan göz yanması, boğaz yanması oldu. Herkes öksürmeye başladı. Sonra birileri geldi ve dışarı çıkardı herkesi" ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
Olay, 21.45 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 939'uncu Sokak üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait Esenler Spor Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, spor kompleksi içindeki yüzme havuzunda kullanılan klor borusu patladı. Patlamanın etkisiyle klor gazı çevreye yayıldı.
5 KİŞİ KLORDAN ZEHİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 6 kişi, yayılan klor gazından zehirlendi. Görevliler tarafından dışarıya çıkan 6 kişiye, korucuyu kıyafet giyen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri spor kompleksi içinde inceleme yaptı.
"EĞER GEÇ KALSAYDIK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"
Olayın görgü tanıklarından Umut Sevgin, "Bu kadar arkadaşımız mağdur. Klor borusu patladı. Nasıl bir amatörlüktür anlamadım. Bu kadar insanın canı sıkıntıda. Eğer geç kalsaydık daha kötü şeyler olabilirdi. Biz içerdeydik fakat arkadaşlarımızı gördükten sonra girmedik havuza." dedi.
"ARKADAŞLARIMIZIN DURUMU KÖTÜ"
Açıklamalarına devam eden Sevgin, "Arkadaşlarımızın durumu kötü. Havuzda önce bir şey yoktu. Sonradan göz yanması, boğaz yanması oldu. Herkes öksürmeye başladı. Sonra birileri geldi ve dışarı çıkardı herkesi" ifadelerini kullandı.
"ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRIYORLAR"
Yeğeninin klordan etkilendiğini belirten Vedat Demir, "Ben evdeydim. Bacanağım beni aradı. Yeğenim havuzda yüzerken klordan zehirlendiğini söyledi. Şu anda acil olarak hastaneye kaldırıyorlar" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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