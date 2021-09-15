Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoan, Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum. Özgür ve sorumlu milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum.

Medyamızın yüz akları, bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref olarak kabul edenlerdir.

Topraklarımıza saldırılarla sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek için dışarıdan ve içeriden nice yöntemlere başvurdular.

Artık yönlendirebilecekleri bir Türkiye yok. Özal ve Menderes'in başlattığı kalkınma hamlesini en üst seviyeye çıkardık. Bölgede söz sahibi Türkiye olduğunu gösterdik.

Tuzakların tamamını bozduk. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak vaktimizi heba etme girişimlerini engelledik.

Büyük ve güçlü Türkiye inşasındaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. 2023 Türkiye'nin ve milletin yeniden şahlanışının sembolüdür.

Dünyanın terör, göç, kıtlık ve yeni nesil teknolojiler gibi yeni grift konularla uğraştığı bir dönemde birilerinin bizi iç çekişmelere çekme çabalarına geçit vermeyiz.

Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşlar şöyle:

1 YILIN ANKARA TEMSİLCİSİ - ZAFER ŞAHİN- KANAL D

2 YILIN KÖŞE YAZARI- ABDULKADİR SELVİ- HÜRRİYET GAZETESİ



3 YILIN GAZETECİSİ- BATUHAN YAŞAR - İHLAS MEDYA



4 YILIN HABER AJANSI- ANADOLU AJANSI -



5 YILIN İNTERNET GAZETESİ- SÜPER HABER TV -



6 YILIN TELEVİZYON PROGRAMI- MESUT YAR- STARTV



7 AHMET KEKEÇ ÖZEL ÖDÜLÜ- HAKAN KEKEÇ



8 FERHAT KOÇ ÖZEL ÖDÜLÜ- MİLLİ GAZETE

İBRAHİM TORU YEREL MEDYA ÖZEL ÖDÜLLERİ



9 ÇAYTV- RİZE - HASAN YAVUZ BAKIR

10 UZAY HABER - DİYARBAKIR - ÖMER BÜYÜTİMUR



11 TV'DEN- AYDIN - EMİN AYDIN



12 AKSU TV- KAHRAMANMARAŞ - CÜNEYT BEYİT



13 YILIN YEREL İNTERNET SİTESİ- KON HABER - YAŞAR TOY



14 YILIN YEREL İNTERNET TELEVİZYONU MARDİN LİFE - MARDİN - KADİR ÜRÜNDÜ



15 YILIN TV YORUMCUSU- EMİN PAZARCI-AKŞAM GAZETESİ



16 YILIN TV YÖNETİCİSİ- ZEKERİYA KARAMAN - KANAL 7



17 YILIN ARAŞTIRMACI GAZETECİSİ- MURAT ALAN- YENİ AKİT GAZETESİ



18 YILIN HABER ARAŞTIRMA EKİBİ- KENAN KIRAN- ABDURRAHMAN ŞİMŞEK SABAH GAZETESİ



19 YILIN İNTERNET SİTESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ- ERSİN ÇELİK YENİ ŞAFAK



20 YILIN YEREL GAZETESİ VİTRİN HABER- SİNOP- SERHAT ÖZŞAHİN



21 YILIN MUHABİRİ- LAMİA AYHAN- A HABER



22 MARKAR ESEYAN ÖZEL ÖDÜLÜ- NERGİZ ERDİK



23 YILIN GAZETESİ- TÜRKGÜN – MEHMET MÜFTÜOĞLU



24 YILIN DİZİSİ- BÜYÜK SELÇUKLU UYANIŞ- TRT1



25 YILIN TELEVİZYON KANALI- TRT2 BELGESEL- MEHMET ZAHİT SOBACI- TRT GENEL MÜDÜRÜ



26 YILIN DİJİTAL MEDYASI- GZT – DOĞUKAN GEZER



27 YILIN EN İYİ KİTABI - HİLAL KAPLAN - AİLENİN ADI YOK

ANADOLUYA RUH VERENLER



28 HİLMİ KURTULMUŞ- FATİH YAYINEVİ- FATİH KURTULMUŞ



29 FAHRETTİN ALTUN- İLETİŞİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İLE YENİ BİR VİZYON GELİŞTİRMESİ



30 BAYRAKTAR İHA- ÖZDEMİR BAYRAKTAR- MİLLİ SANAYİYE KATKILARINDAN DOLAYI

Detaylar geliyor...