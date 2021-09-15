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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalar

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Giriş: 15.09.2021 20:50
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. ''Büyük ve güçlü Türkiye inşasındaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz.'' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, ''Dünyanın terör, göç, kıtlık ve yeni nesil teknolojiler gibi yeni grift konularla uğraştığı bir dönemde birilerinin bizi iç çekişmelere çekme çabalarına geçit vermeyiz.'' dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalar
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