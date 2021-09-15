Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ortamda artık bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Bakan Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." dedi.

Tatbikatların önemine değinen Bakan Akar, "Bu başarılı tatbikatlar aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.