Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 14 Eylül Salı vaka sayıları

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günün Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır.'' ifadelerini kullandı.