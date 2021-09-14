Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 14 Eylül Salı vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 27.802 kişi Kovid-19'a yakalandı, 276 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Günün Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır.'' ifadelerini kullandı.
10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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