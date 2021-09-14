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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 14 Eylül Salı vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 14 Eylül Salı vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 27.802 kişi Kovid-19'a yakalandı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günün Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır.'' ifadelerini kullandı.

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

276 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayı ise 28 bin sınırında! 276 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! VAKA SAYI İSE 28 BİN SINIRINDA!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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