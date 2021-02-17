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Firari Can Dündar'dan terör propagandasına destek!

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 13:57
Güncelleme:17.02.2021 14:31
Vatana ihanet suçlamasıyla kırmızı listede aranan firari Can Dündar, Almanya'da yayınevi açacak. O yayınevinde, terör propagandası içerikli oldukları için Türkiye'de basımı yasaklanan kitaplar yayımlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.

Vatana ihanet suçlamasıyla kırmızı listede aranan firari Can Dündar, Almanya'da yayınevi açacak. O yayınevinde, terör propagandası içerikli oldukları için Türkiye'de basımı yasaklanan kitaplar yayımlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.

Can Dündarın algısı çöktü! Başkan Erdoğandan talepte bulunan kadınları Elazığ Valisi Erkaya Yırık misafir etti CAN DÜNDAR'IN ALGISI ÇÖKTÜ! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALEPTE BULUNAN KADINLARI ELAZIĞ VALİSİ ERKAYA YIRIK MİSAFİR ETTİ

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