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Firari Can Dündar'dan terör propagandasına destek!
Vatana ihanet suçlamasıyla kırmızı listede aranan firari Can Dündar, Almanya'da yayınevi açacak. O yayınevinde, terör propagandası içerikli oldukları için Türkiye'de basımı yasaklanan kitaplar yayımlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.
Vatana ihanet suçlamasıyla kırmızı listede aranan firari Can Dündar, Almanya'da yayınevi açacak. O yayınevinde, terör propagandası içerikli oldukları için Türkiye'de basımı yasaklanan kitaplar yayımlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.