Eşinin sosyal medya hesabına girip mesajlarını okuyan geline ceza

"BOŞANMA DAVASINDA KOZUM OLUR"

Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine yazdığı "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından alındığı belirlendi.

Ancak söz konusu yazışmaların boşanma davası dosyasında yer almadığı kaydedildi.