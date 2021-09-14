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Eşinin sosyal medya hesabına girip mesajlarını okuyan geline ceza

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Eşinin sosyal medya hesabına girip mesajlarını okuyan geline ceza

Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giriş yapıp, kayınvalidesiyle arasında geçen mesajlaşma geçmişini indiren kadını suçlu buldu. İddiaya göre, İstanbul'da ikamet eden İrem M., Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Facebook'ta kocasının hesabına girip, eşinin kayınvalidesi ile yaptığı mesajlaşma geçmişini indirdi. Ardından mesajlaşmalardan haberdar olduğunu bildirmek için, kocasının elektronik posta adresine yolladı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Boşanma davası sürerken İrem M. hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

"BOŞANMA DAVASINDA KOZUM OLUR"

Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine yazdığı "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından alındığı belirlendi.
Ancak söz konusu yazışmaların boşanma davası dosyasında yer almadığı kaydedildi.

Eşi, İrem M.'nin bir sebep yokken boşanma davası açtığını ve bu tarihten itibaren evden ayrıldığını söyledi. Birbirlerinin Facebook şifrelerini bilmediklerini, İrem M.'nin şifresini kırmak suretiyle adresine girerek özel görüşmelerine ulaştığını belirtti. İrem M. ise ifadesinde, boşanma davası öncesinde eşi ile birbirlerinin şifrelerini bildiklerini, kendisine ve ailesine hakaret içerir konuşmalar görünce bunu gördüğünü belli etmek için maille kendi adresinden gönderdiğini anlattı.

MAHKUMİYETİ İSTENDİ
İrem M. hakkında açılan haberleşmenin gizliliğini ihlal davasında, Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Eşinin dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi oyçokluğuyla kararı onarken bir üye itiraz etti. Bunun üzerine dosya Ceza Genel Kurulu'na geldi. Kurul, İrem M.'nin suçu işlediği kararına vardı. Bu nedenle yerel mahkeme kararının bozularak, İrem M. hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

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