Eşinin sosyal medya hesabına girip mesajlarını okuyan geline ceza
Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giriş yapıp, kayınvalidesiyle arasında geçen mesajlaşma geçmişini indiren kadını suçlu buldu. İddiaya göre, İstanbul'da ikamet eden İrem M., Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.
Facebook'ta kocasının hesabına girip, eşinin kayınvalidesi ile yaptığı mesajlaşma geçmişini indirdi. Ardından mesajlaşmalardan haberdar olduğunu bildirmek için, kocasının elektronik posta adresine yolladı.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Boşanma davası sürerken İrem M. hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.
"BOŞANMA DAVASINDA KOZUM OLUR"
Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine yazdığı "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından alındığı belirlendi.
Ancak söz konusu yazışmaların boşanma davası dosyasında yer almadığı kaydedildi.
Eşi, İrem M.'nin bir sebep yokken boşanma davası açtığını ve bu tarihten itibaren evden ayrıldığını söyledi. Birbirlerinin Facebook şifrelerini bilmediklerini, İrem M.'nin şifresini kırmak suretiyle adresine girerek özel görüşmelerine ulaştığını belirtti. İrem M. ise ifadesinde, boşanma davası öncesinde eşi ile birbirlerinin şifrelerini bildiklerini, kendisine ve ailesine hakaret içerir konuşmalar görünce bunu gördüğünü belli etmek için maille kendi adresinden gönderdiğini anlattı.
MAHKUMİYETİ İSTENDİ
İrem M. hakkında açılan haberleşmenin gizliliğini ihlal davasında, Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Eşinin dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi oyçokluğuyla kararı onarken bir üye itiraz etti. Bunun üzerine dosya Ceza Genel Kurulu'na geldi. Kurul, İrem M.'nin suçu işlediği kararına vardı. Bu nedenle yerel mahkeme kararının bozularak, İrem M. hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!
- Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...
- SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!
- Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Exxen hangi TV’lerde var?
- BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
- Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl?
- Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 3600 ek gösterge çıkacak mı, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Olası maaşlar...
- YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?
- Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
- SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...