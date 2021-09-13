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İHA-SİHA korkusu teröristleri çıkmaza soktu! Etekleri çıkarıp bunları giydiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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İHA-SİHA korkusu teröristleri çıkmaza soktu! Etekleri çıkarıp bunları giydiler

Terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin gece gündüz süren operasyonları karşısında çaresiz kaldı. Teröristler de birer birer dağdan inerek adalete teslim oluyor. Her geçen gün gerileyen örgüt mensuplarının korkulu rüyası olan İHA-SİHA'lar hainlere büyük darbe indirdi. PKK’daki erimeleri gören YPG, Avrupa ve ABD’den aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflaj giydirmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı taarruz döneminde örgütün adeta belini kırdı. Yurt içinde PKK'lı teröristlerin inlerinin tek tek imha edilmesinin ardından terör örgütünde ayrışmalar başladı.

BÖYLE SAKLANABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR
Birçok terörist PKK'dan kaçıp teslim olmaya başlarken örgütün Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ve Avrupa'dan aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflajlar giydirmeye başladı.

Türk komandoları, İHA, SİHA ve TİHA'lardan saklanabilmek için denemedikleri yol kalmayan teröristlerin, bu çabasının da boşa çıkacağı açık.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlar öncesinde de bu tarz fotoğraflar, PKK medyası üzerinden servis ediliyordu.

Ancak Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle birlikte PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde tek tek etkisiz hale getirildi.

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