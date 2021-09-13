İHA-SİHA korkusu teröristleri çıkmaza soktu! Etekleri çıkarıp bunları giydiler
Terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin gece gündüz süren operasyonları karşısında çaresiz kaldı. Teröristler de birer birer dağdan inerek adalete teslim oluyor. Her geçen gün gerileyen örgüt mensuplarının korkulu rüyası olan İHA-SİHA'lar hainlere büyük darbe indirdi. PKK’daki erimeleri gören YPG, Avrupa ve ABD’den aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflaj giydirmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı taarruz döneminde örgütün adeta belini kırdı. Yurt içinde PKK'lı teröristlerin inlerinin tek tek imha edilmesinin ardından terör örgütünde ayrışmalar başladı.
BÖYLE SAKLANABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR
Birçok terörist PKK'dan kaçıp teslim olmaya başlarken örgütün Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ve Avrupa'dan aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflajlar giydirmeye başladı.
Türk komandoları, İHA, SİHA ve TİHA'lardan saklanabilmek için denemedikleri yol kalmayan teröristlerin, bu çabasının da boşa çıkacağı açık.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlar öncesinde de bu tarz fotoğraflar, PKK medyası üzerinden servis ediliyordu.
Ancak Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle birlikte PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde tek tek etkisiz hale getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!
- İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
- Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
- AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen reklamlı reklamsız ücretler! Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen spor paketi fiyatı!
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir?
- 30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!
- Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...