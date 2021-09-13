Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti ve önemli mesajlar verdi.
Konuşmasına, programa katılanları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, icazetlerini alan hafızları gözlerinden öptüğünü ifade etti.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir. "
Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.
"SİZLERDEN ÇOK BÜYÜK HİZMETLER BEKLİYORUZ"
Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz." diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Başkan Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.
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