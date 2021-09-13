‘Avcıyım’ diyen CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kaçakçı çıktı





BARDAN SONRA OTEL DE KAÇAK ÇIKTI: 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te Ortakent Yahşi'de kiraladığı yaklaşık bir dönümlük araziye ortağıyla kaçak olarak Kefi Yelken Bistro Bar isimli işletme kurmuştu. Göreve gelir gelmez, ilk belediye meclis toplantısında 'Ben kaçak yapılaşma avcısıyım' diyen Aras yeni bir skandalla gündemde. Kefi Yelken Bar'a 2 kilometrelik mesafedeki Aras ve ailesine ait olan Kefi Beach Resort Oteli'nin de birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu anlaşıldı. Bodrum Yahşi Mahallesi 148 Ada 7 No'lu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde bir adet yapı kullanma izni olan bina bulunurken, restaurantta ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar yapıldığı için yapı kullanma belgesi yok hükmünde sayılıyor. Ortakent Yahşi'deki parselin, Ahmet Aras'ın ailesine ve akrabalarına ait olduğu öğrenildi. Aras'ın 2015'te 200 bin lira sermayeyle Araslar Otelcilik Restaurant Gıda Turizm Eğlence isimli şirket kurduğu, şirketin yüzde 90'ının Ahmet Aras ve ağabey Bekir Aras'ın üzerine olduğu, baba Şevket Aras'ın ise şirkette yüzde 10'luk payı olduğu öğrenildi.