Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! AK Parti’de 2023 seçim çalışmaları hızlandı

Yine milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla an be an Genel Merkeze ileterek vatandaşların sorunlarının hızlı çözüme kavuşturulmasını sağladı. Milletvekillerinin ve parti teşkilatının sahada yaptıkları çalışmada vatandaşların aşı politikalarını başarılı bulduğu belirlendi.