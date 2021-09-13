AK Parti MYK toplantısı sona erdi | Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Bu sene içinde 130 terör eylemi engellendi.

Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir.

Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor.

Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır.

4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır.

Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir.

Mısır ile ilişkilerde normalleşme süreci yaşanıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Haftalık 21 seferle THY, Afrika'da en çok seferi Kahire'ye düzenliyor.

Afganistan'daki geçici hükümet kapsayıcı değil.

Detaylar geliyor...

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir. O mücadele emeği geçenlere saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün aynı iradenin devam ettiğini, vatanımızı daha iyi noktalara getirmek için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Bugün Mali ve idari başkanlığımızın kapsamlı sunumları yapılacak. Bu sene Göbeklitepe'deki 12 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de P18 dikili taşının küçültülmüş taşının BM'nin bahçesinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sergilenecek.



TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbeti 3 Eylül'de 3. yılına girmiştir. Evlatları terör örgütleri tarafından kaçırılan anneler evlat nöbetinin tutmaya devam ediyor. Bilsinler ki her zaman gündemimizdelerdir. Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. İçişlerleri Bakanlığımızın operasyonları 15 bölgede devam ediyor. Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar büyün birimlerin koordinasyonlarıyla devam ediyor. Terör belasına karşı ülkemiz ve bölgemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM



Okullar açıldı, pandemi döneminde MEB ve Sağlık Bakanlığımızın çerçevesinde okulları açma ve yeni dönemi sürdürme faaliyetlerini yönetiyorlar. Çok şey yapıldı, hükümetlerimiz döneminde. AK Parti döneminde okul öncesi eğime erişim çok önemli. 2002 ve 2020 yılları arasında okul öncesi eğitim yaklaşık 4 kat artmıştır. 4+4+4 eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitim de önemli rol oynadı. MEB'in bütçesi eğitime destek olarak sürekli artırmıştır. Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Öğretmenlerin öğrencilerle rahat ilgilenebilmesini sağlanmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı İlköğretim 27'den 17 düşürülmüştür. Eğitim alanına bundan sonrasında daha güçlü bir şeklide yeni yaklaşımlarla yatırım yapmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YAZDIĞI 'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' KİTABI



Sayın Cumhurbaşkanımızın kitabı yayınlandı. Bu kitap ülkemizin siyasi ve çeşitli konulardaki liderlik ettiği konuları anlatıyor. BM'deki çifte standart meselesidir. BM'nin meşruiyet, kapsayıcı sorunları var. Cumhurbaşkanımız BM toplantılarına katıldığında yüksek sesle bunları ifade etti. Veto konusundaki imtiyazın ortadan kalkması gibi konularda bu kitapta sadece eleştirileri değil değerlendirmeleri de okumak mümkün olacaktır. Aslında kurumların giderek işlevsizleştiği dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu kitapta Türkiye'nin hangi reform önerilerinde bulunduğu görülecektir. Bu kitaptan gelecek gelir AFAD'a bağışlanacaktır.



TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME



2020 yılında ticaret hacmimiz 4.85 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2. toplantının Ankara'da yapılması ilişkilerin 1 adım daha ileri gidildiğini gösteriyor. Hem ilişkilerin güçlendirilmesi, hem 2 ülkenin daha stratejik konularda ilerlemesi son derece önemlidir.



AFGANİSTAN'DA SON DURUM



Afganistan'daki yabancı askerlerin tamamı 31 Ağustos'ta ayrılmış oldu. NATO destek misyonunun sona ermesiyle bizim askerlerimiz 25 Ağustos'ta tamamladı. Türkiye Büyükelçiliğini kapatmamıştır. Hizmet vermeye devam etmektedir. Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlaması son derece önemlidir. İnsan hakları başta olmak üzere Afganistan'daki konuları takip ediyoruz. Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını ifade ettik. 33 kişilik bir grup var hükümette. Burada dini etnik yerel güçlerin kendini temsil ettiği bir güç çıkması son derece önemli. Kadın hakları konusunda takip ediyoruz. Geçmişte yaşanan olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz.