Suriye’den Akdeniz’e yayılan Samandağ sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor
GÜNDEM DHA
Suriye'deki enerji santralinden 3 Eylül’de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Açık denizde ve sahillerde devam eden çalışmalarda 11’inci güne girildi. Sahilde yapılan çalışmalarda kum ve partiküller elekten geçirilerek zararlı maddeler ayıklanıyor.
Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı.
Çeşitli donanımlara sahip deniz araçlarıyla çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi.
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