Son dakika: Diyarbakır Lice’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Lice ilçesi ilçesi kırsalında, jandarma komando birliklerince jandarma silahlı insansız hava aracı desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.