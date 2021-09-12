Son dakika: Diyarbakır Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri yurt geneli ve sınır dışında terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Lice ilçesi ilçesi kırsalında, jandarma komando birliklerince jandarma silahlı insansız hava aracı desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.