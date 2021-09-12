Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 0850’li hatlara ilk ceza

Türk Telekom'un marka itibarını da zedeleyecek şekilde yapılan bu dolandırıcılık ile vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle 'oltalama' diye tabir edilen yöntemle vatandaşı dolandırıyorlar. Biz bu numaraları tespit ediyoruz, BTK'ya diyoruz ki 'şöyle bir numara var, Türk Telekom ismini kullanarak bu numara vatandaşları dolandırmaya çalışıyor, bizim marka itibarımızı da zedeliyor. Vatandaşları da mağdur ediyor' diyerek şikayet ediyoruz" demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN